La propuesta plantea avanzar en un esquema de concesión de establecimientos penitenciarios a empresas privadas, con el objetivo de mejorar las condiciones de detención y optimizar el funcionamiento del sistema carcelario. Según argumentó la legisladora, el modelo actual presenta serias deficiencias en materia de infraestructura, control y eficiencia.

Ads

De acuerdo con el proyecto, la intervención privada no implicaría la delegación total del sistema, sino la posibilidad de que empresas se encarguen de la construcción, mantenimiento y administración de unidades penitenciarias bajo supervisión estatal.

La iniciativa se inscribe en un contexto de sobrepoblación carcelaria y cuestionamientos recurrentes al sistema penitenciario bonaerense. En ese marco, Arietto sostuvo que el Estado no ha logrado dar respuestas eficaces a los problemas estructurales y que es necesario explorar alternativas de gestión.

Ads

Entre los principales fundamentos del proyecto se destaca la intención de reducir costos, mejorar la seguridad y garantizar condiciones dignas de detención. La legisladora también cuestionó políticas previas en materia penitenciaria y planteó la necesidad de un cambio de enfoque.

La propuesta de cárceles privadas no es nueva a nivel internacional, pero genera controversias en torno a su impacto en los derechos humanos y el rol del Estado. Quienes apoyan este tipo de iniciativas sostienen que pueden aportar eficiencia y modernización, mientras que sus críticos advierten sobre los riesgos de mercantilizar el sistema penal.

Ads

En Argentina, la discusión cobra especial relevancia debido a las condiciones actuales de las cárceles y a las demandas por reformas estructurales. El proyecto presentado deberá ahora atravesar el debate legislativo, donde se espera que genere posiciones encontradas entre los distintos bloques políticos.

La iniciativa de Arietto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad y política penitenciaria en la provincia de Buenos Aires. Mientras algunos sectores ven en la participación privada una posible solución a problemas históricos, otros alertan sobre sus consecuencias a largo plazo.