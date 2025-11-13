El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de afectar como “plaza pública” el predio comprendido por las calles Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gómara y Ricardo Gutiérrez, conocido como Canchita de los Bomberos.

Ads

En ese sentido, se requirió que se modifique el Código de Ordenamiento Territorial del Partido de General Pueyrredon, asignando al predio mencionado el uso de Espacio Verde Público con equipamiento comunitario.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada de AM se indicó que “en diferentes instancias Mar del Plata se ha visto interpelada frente a las definiciones sobre el mejor uso con consenso social del predio conocido como Canchita de los Bomberos”.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, se remarcó que “la única utilización de esos espacios que no ha generado ningún tipo de contrariedad social ha sido la que admite el uso recreativo de los espacios, así como el aprovechamiento con fines sociales y culturales como el que supuso el desarrollo del Museo de Arte Contemporáneo MAR”.

A su vez, se resaltó que “los últimos 25 años han sido suficientes para poder precisar un destino que cuente con el consenso de los vecinos siendo este, por lo expuesto, de plaza, espacio recreativo, deportivo, de encuentro y cultural”.

Ads

“Resulta conveniente y necesario preservar el carácter público y comunitario del lugar, afectándolo formalmente como plaza pública y garantizando su protección ante cualquier uso incompatible con su naturaleza social y recreativa”, afirmaron desde el bloque de ediles opositores.