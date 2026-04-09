La propuesta apunta a eliminar la Ley N° 15.607, sancionada a fines de 2025, que creó un régimen de promoción, financiamiento y regulación del sector audiovisual en territorio bonaerense.

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Desde el espacio de La Libertad Avanza, el legislador argumentó que la normativa implica un incremento del gasto público, mayor intervención estatal y una estructura burocrática que, según su visión, no contribuye al desarrollo real de la industria.

En ese sentido, De Urraza cuestionó que el esquema vigente contemple la creación de registros obligatorios, un consejo consultivo y un fondo específico para el sector, lo que según el senador, termina condicionando el acceso a beneficios y desalentando la inversión privada.

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Impulsé la derogación del INCAA bonaerense. Menos gasto, menos intervención y menos discrecionalidad en una Provincia con urgencias en seguridad, salud y educación. pic.twitter.com/UoLln9kbqj — Matías de Urraza (@Matiasdeu) April 8, 2026

El proyecto también pone el foco en los recursos destinados al sistema. Según detalló el senador, la ley prevé la asignación de más de 675 millones de pesos en subsidios y beneficios, en un contexto que definió como crítico en áreas prioritarias como seguridad, salud y educación.

Además, cuestionó mecanismos como los reintegros a la producción (que pueden alcanzar hasta el 40% de la inversión) al considerar que representan una transferencia de fondos públicos hacia proyectos seleccionados por la administración.

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La iniciativa derogada, impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, declara a la actividad audiovisual como estratégica y busca fomentar la producción, distribución y exhibición de contenidos locales mediante un fondo de promoción y un esquema institucional específico.

En ese marco, el debate vuelve a poner en tensión dos modelos contrapuestos: por un lado, el que promueve la intervención estatal para impulsar sectores culturales y productivos; por otro, el que plantea reducir el gasto público y dejar mayor protagonismo al sector privado.

El proyecto de derogación se suma a una serie de iniciativas impulsadas por legisladores libertarios en la provincia, en línea con una agenda orientada a recortar estructuras estatales y revisar políticas de financiamiento público.