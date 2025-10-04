La Reserva Natural, Cultural, Geológica y Paleontológica en los acantilados del sudeste bonaerense es un proyecto impulsado por vecinos de la zona. La iniciativa, que ya reúne más de 200 firmas, busca garantizar la preservación de un patrimonio único que combina biodiversidad, fósiles, sitios arqueológicos y paisajes costeros de alto valor histórico.

El área propuesta se extiende a lo largo de 30 kilómetros de acantilados entre Mar del Plata y Miramar, desde La Restinga hasta el golf de Miramar. Se trata de un corredor natural con registros de los últimos 5 millones de años, donde se encuentran estratotipos de relevancia internacional, restos fósiles de gran importancia científica y huellas de antiguas culturas.

La propuesta nació de un trabajo colectivo entre asambleas ciudadanas como Playas del Sur, Verde Mundo, Luna Roja y Chapadmalal por los Bienes Comunes, que se organizaron para frenar el avance de daños ambientales y urbanísticos en la zona. “Presenciamos riesgos de deterioros graves e irreparables; debimos actuar para preservar este patrimonio tanto para nosotros como para las generaciones futuras”, señalaron los impulsores.

El proyecto se apoya en leyes nacionales y provinciales que protegen el patrimonio paleontológico y cultural, además de ordenanzas municipales que promueven la educación ambiental y el turismo sustentable. La intención es consolidar un área protegida que fortalezca la identidad local y al mismo tiempo dinamice la economía turística de la región.

La comunidad invita a vecinos, visitantes y ciudadanos de todo el país a firmar y acompañar la iniciativa. “Proteger la costa es proteger nuestra vida, nuestra historia y nuestro futuro común”, expresaron en la campaña, que ya sumó adhesiones desde diferentes puntos de Argentina y del exterior.

Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad histórica para consolidar a Chapadmalal y su entorno como un territorio público, natural y protegido, en defensa de sus playas, acantilados y paisajes emblemáticos.