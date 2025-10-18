A través de la iniciativa, el bloque de Unión por la Patria propuso la creación de una Mesa de Planificación y Seguimiento de Políticas de Accesibilidad y Asistencia para Personas con Discapacidad en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

Ads

El objetivo es generar un espacio de articulación para el diseño de nuevas políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, además de asegurar el control y seguimiento de las partidas y programas existentes.

La propuesta contempla la participación de asociaciones civiles, instituciones y ONG dedicadas al trabajo y acompañamiento en discapacidad, así como de autoridades del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS), representantes de la Dirección de Discapacidad y de las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras y Planeamiento Urbano. También integrarán la mesa miembros de las comisiones de Salud y Derechos Humanos del HCD, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las universidades públicas y privadas del distrito.

Ads

Puede interesarte

Según el expediente al que accedió El Marplatense, en General Pueyrredon más de 38.000 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 5,8% de la población local, frente al promedio nacional del 3,3%. Sin embargo, estimaciones oficiales indican que entre el 11% y el 13% de la población podría tener algún tipo de discapacidad, lo que evidencia un importante subregistro.

En los fundamentos, desde el bloque kirchnerista señalaron que es “necesario garantizar un ámbito institucional de seguimiento para todas las políticas destinadas a la accesibilidad, obras, programas y proyectos de apoyo y asistencia que aseguren la independencia y autonomía del colectivo de personas con discapacidad”.

Ads

Finalmente, remarcaron que “resultaría mucho más fructífero establecer un espacio de planificación con participación de instituciones y asociaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Departamento Ejecutivo, para fortalecer el abordaje local del área de discapacidad”.