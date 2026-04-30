Autoridades del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9 y del Colegio de Técnicos Distrito 5 volvieron a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad en General Pueyrredon. La propuesta apunta a consolidar una herramienta institucional que permita ordenar el crecimiento con participación de distintos sectores.

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La presentación fue realizada por el presidente y la secretaria del Colegio de Arquitectura y Urbanismo D9, Diego Domingorena y Paula Suero, junto al presidente y la secretaria del Colegio de Técnicos D5, Diego Haag y Vanesa Rodríguez. Según detallaron, el espacio funcionaría como un ámbito de consulta, planificación y generación de consensos para el desarrollo urbano.

El proyecto se enmarca en la adhesión del municipio a la Ley provincial 14.449 de acceso justo a la vivienda y retoma una iniciativa impulsada en 2024 por ambas entidades que no prosperó y fue archivada sin motivo, según indicaron. Además, incorpora la participación de organismos como el Ejecutivo, EmturyC, Emvial, Osse, Desarrollo Social, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, universidades, asociaciones vecinales, movimientos sociales, ONGs y colegios profesionales.

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Como diferencial, la propuesta suma a desarrolladores inmobiliarios dentro del esquema, con el objetivo de integrarlos al proceso de planificación. Desde las entidades remarcaron que su inclusión es clave y que sin participación comunitaria no es posible una planificación sostenible. También señalaron que hasta el momento existe escasa recepción por parte de los ediles.

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