Se concretó el primer encuentro para la conformación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Universidad y Ciencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El evento reunió a autoridades de tres unidades académicas de las facultades de Psicología, Arquitectura y Humanidades, junto a referentes académicos, políticos y gremiales de la comunidad universitaria, incluyendo a Roberto Salvarezza, Soledad Santini y Mario Lozano, provenientes de la construcción del espacio en Buenos Aires y La Plata.

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Este nuevo espacio político surge de la convicción de que la defensa de la Universidad

Pública, bajo una "seria amenaza" por las políticas de desfinanciamiento y deterioro

del actual gobierno, debe ser parte de un proyecto nacional más amplio. Los

participantes subrayan que la universidad y el sistema científico-tecnológico son

pilares estratégicos para el desarrollo soberano del país.



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El encuentro tuvo como objetivo presentar y abrir la convocatoria a toda la

comunidad académica y actores políticos que deseen sumarse al Movimiento. Se

invitó especialmente a acompañar la candidatura de Axel Kicillof, a quien consideran

la figura idónea para "liderar un proyecto de país que vuelva a otorgarle centralidad al

trabajo, la producción, la salud, el conocimiento y la justicia social".



Los organizadores convocaron a participar de los próximos encuentros y futuros

debates, buscando construir una alternativa al "proyecto de individualismo y

crueldad" y recuperar una perspectiva de esperanza y futuro para la Argentina.

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