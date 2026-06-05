Impulsan la Convocatoria "MDF Universidad y Ciencia" en Mar del Plata para acompañar al gobernador Axel Kicillof
Referentes académicos, gremiales y políticos participaron del primer encuentro de “MDF Universidad y Ciencia” en la UNMdP. Convocan a ampliar la participación en defensa de la universidad pública y el sistema científico-tecnológico.
Se concretó el primer encuentro para la conformación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Universidad y Ciencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El evento reunió a autoridades de tres unidades académicas de las facultades de Psicología, Arquitectura y Humanidades, junto a referentes académicos, políticos y gremiales de la comunidad universitaria, incluyendo a Roberto Salvarezza, Soledad Santini y Mario Lozano, provenientes de la construcción del espacio en Buenos Aires y La Plata.
Este nuevo espacio político surge de la convicción de que la defensa de la Universidad
Pública, bajo una "seria amenaza" por las políticas de desfinanciamiento y deterioro
del actual gobierno, debe ser parte de un proyecto nacional más amplio. Los
participantes subrayan que la universidad y el sistema científico-tecnológico son
pilares estratégicos para el desarrollo soberano del país.
El encuentro tuvo como objetivo presentar y abrir la convocatoria a toda la
comunidad académica y actores políticos que deseen sumarse al Movimiento. Se
invitó especialmente a acompañar la candidatura de Axel Kicillof, a quien consideran
la figura idónea para "liderar un proyecto de país que vuelva a otorgarle centralidad al
trabajo, la producción, la salud, el conocimiento y la justicia social".
Los organizadores convocaron a participar de los próximos encuentros y futuros
debates, buscando construir una alternativa al "proyecto de individualismo y
crueldad" y recuperar una perspectiva de esperanza y futuro para la Argentina.
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