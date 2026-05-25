En medio de las dificultades crecientes que atraviesan muchos jubilados para afrontar el costo de los medicamentos, se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Canasta Esencial de Medicamentos destinada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica.

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La iniciativa fue impulsada por el concejal Gustavo Pulti y plantea que puedan acceder al beneficio personas mayores de 60 años que perciban menos de dos jubilaciones mínimas o que no cuenten con jubilación, siempre que acrediten cobertura insuficiente de Pami, obras sociales o prepagas y presenten la receta médica correspondiente.

El proyecto establece que la Secretaría de Salud municipal, a través de la Unidad Gerontológica, será la encargada de definir el listado de medicamentos esenciales, tomando como referencia criterios de la Organización Mundial de la Salud. La entrega se realizaría mediante los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps).

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Entre los fundamentos, la propuesta advierte sobre el fuerte impacto del aumento de los medicamentos en la economía de los jubilados y señala que en Mar del Plata viven alrededor de 120 mil personas jubiladas, de las cuales cerca del 70% percibe la mínima. Además, propone crear un fondo específico de financiamiento con recursos provenientes de intereses y multas fiscales municipales.

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