El gobierno de Estados Unidos analiza avanzar con un plan que permitiría incluir el rostro de Donald Trump en un billete conmemorativo de 250 dólares. La propuesta forma parte de las celebraciones previstas por los 250 años de la independencia del país y ya comenzó a generar fuertes debates tanto en el ámbito político como institucional.

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Actualmente, la legislación estadounidense prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda nacional, por lo que el proyecto necesitaría la aprobación del Congreso para convertirse en realidad. Desde el Departamento del Tesoro reconocieron que existen conversaciones y trabajos preliminares vinculados a la iniciativa, aunque remarcaron que cualquier avance dependerá de una modificación legal.

La posibilidad de que Trump figure en un billete provocó críticas de sectores opositores y reavivó la discusión sobre los límites entre los homenajes institucionales y la utilización política de los símbolos nacionales. De prosperar la propuesta, sería la primera vez en más de 150 años que una persona viva aparezca en el papel moneda de Estados Unidos.

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