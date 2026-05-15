La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir un proyecto impulsado por el diputado libertario Pablo Morillo que propone reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal, con el objetivo de ampliar la participación juvenil en los concejos deliberantes.

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La iniciativa plantea modificar la Ley 14.523 y adecuar el requisito etario a la mayoría de edad vigente en Argentina, habilitando la candidatura de jóvenes desde los 18 años, siempre que sepan leer y escribir, acrediten residencia en el distrito y cumplan con las condiciones legales establecidas.

Actualmente, la normativa provincial exige tener al menos 25 años para acceder a una banca en un Concejo Deliberante. El proyecto busca equiparar ese requisito con el de otras jurisdicciones del país, donde ya se permite ejercer el cargo desde los 18 años.

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Al defender la propuesta, Morillo afirmó: “Con Milei, los jóvenes vinieron a cambiar la política. Este proyecto les abre la puerta para hacerlo desde adentro”. Además, sostuvo que “el cargo de concejal es el más cercano al ciudadano de a pie” y que la medida “fortalece la democracia local” y promueve “la renovación generacional en la función pública”.

Dentro de La Libertad Avanza también hubo respaldo desde sectores juveniles. Sebastián Acuña, coordinador de Juventud bonaerense, señaló que el proyecto apunta a consolidar una estructura política impulsada por jóvenes y a fortalecer su protagonismo en la toma de decisiones.

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Sin embargo, la iniciativa generó reparos en distintos espacios políticos. La concejal radical Rocío Tedesco consideró positiva la ampliación de derechos, aunque advirtió: “Me parece que hay que bajar la edad para poder representar”, pero planteó la necesidad de evaluar si a los 18 años existe la preparación suficiente para asumir responsabilidades institucionales.

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Desde el gobierno bonaerense también se expresaron matices. La directora de Juventudes, Ayelén López, sostuvo que “los pibes están preparados también para gobernar y representar”, aunque alertó sobre posibles implicancias legales y remarcó que la discusión no debe derivar en “una ley vacía” en el actual contexto social.

El debate no es nuevo en la provincia. Desde 2012 se presentaron iniciativas similares desde sectores del radicalismo y el socialismo, aunque sin lograr avances legislativos, mientras que en once provincias argentinas ya rige la posibilidad de ser concejal desde los 18 años.

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Fuente: con información de infocronos.com.ar