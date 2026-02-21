La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que durante 2025 la industria pesquera argentina generó exportaciones por USD 2010 millones, con un total de 549.416 toneladas enviadas al exterior, lo que representa incrementos interanuales del 4,3% en valor y del 3,9% en volumen.

De acuerdo con el análisis de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se trata del segundo mejor registro histórico del sector, solo superado por el año 2018, cuando se alcanzaron exportaciones por USD 2149 millones.

El principal motor del crecimiento fue el calamar, cuyas exportaciones aumentaron un 32,5% en valor y un 47,4% en toneladas respecto de 2024, alcanzando USD 550 millones y 193.385 toneladas. También se incrementaron las ventas externas de merluza, con subas del 2,5% en monto y del 1,3% en volumen, totalizando USD 326 millones y 127.422 toneladas. En 2025 se exportaron además merluza negra por USD 65 millones, corvina por USD 53 millones y centolla por USD 27 millones.

Este desempeño permitió revertir la tendencia descendente que venían mostrando las exportaciones de langostino, que continúa siendo el principal producto del sector y generó ingresos por USD 867 millones y 119.775 toneladas.

Los tres principales destinos de exportación fueron China con USD 486 millones, España con USD 373 millones y Estados Unidos con USD 158 millones. En conjunto, estos mercados concentraron el 50,6% de las exportaciones. Durante 2025, China superó a España como principal comprador, impulsada por mayores adquisiciones de calamar, mientras que el mercado español redujo sus compras de langostino argentino.

En materia de precios, el langostino alcanzó en 2025 un valor promedio de USD 7240 por tonelada, con una suba del 12,8% interanual. El calamar registró un precio promedio de USD 2846 por tonelada, lo que significó un aumento del 11,5%, mientras que la merluza cerró el año con un promedio de USD 2556 por tonelada, un 1% más que en 2024.