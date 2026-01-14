La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dio a conocer el calendario de vencimientos 2026 de los impuestos patrimoniales, que regirá en todo el territorio bonaerense y fue definido para el próximo ejercicio fiscal con el objetivo de brindar previsibilidad, facilitar la planificación de pagos y reconocer a quienes cumplen en término.

El esquema incluye al Impuesto Inmobiliario, tanto en su componente básico como complementario, al Impuesto a los Automotores y a las embarcaciones deportivas o de recreación, alcanzando a contribuyentes urbanos, rurales y propietarios de vehículos.

Según lo informado, el primer vencimiento del año corresponderá al Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto edificado como baldío, que operará el 19 de febrero. En tanto, la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerán el 17 de marzo, dando continuidad al cronograma anual de los tributos provinciales.

Desde ARBA también señalaron que el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse a partir del 10 de marzo bajo una modalidad mensual. Esta decisión apunta a ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y otorgar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

El calendario se complementa con los beneficios fiscales vigentes para 2026, que contemplan un descuento del 15% para quienes opten por el pago anual anticipado, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos, y una bonificación del 10% por buen cumplimiento, aplicable a cada cuota para contribuyentes sin deudas, con pagos al día y efectuados en término.

Esta bonificación rige con cualquier medio de pago, incluidos el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y forma parte de la política del organismo orientada a incentivar el cumplimiento voluntario y fortalecer la equidad del sistema tributario.