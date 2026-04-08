La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que mañana vence el plazo para abonar con descuento la cuota 2 del Impuesto Automotor.

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Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término podrán acceder a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago que utilicen.

Desde el organismo recordaron que este año comenzó a aplicarse un nuevo esquema para el tributo, que contempla una reducción de la carga impositiva para el 75% de los vehículos y la posibilidad de financiar el pago en hasta 10 cuotas, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad.

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Para abonar, se puede ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección Pagá tus impuestos, donde está habilitado el pago con tarjeta de crédito o la generación de un código electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Además, se encuentra disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, mediante el escaneo del código QR enviado por correo electrónico, válido hasta la fecha de vencimiento.

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Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta desde la web del organismo.

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Por otra parte, ARBA recordó que el próximo martes 14 vencerá la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como baldía. En este caso, también habrá una bonificación del 10% para quienes estén al día y paguen en término.