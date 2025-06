La impresión 3D, una tecnología innovadora aplicada a la construcción, está transformando la manera en que se edifican viviendas en todo el mundo, ofreciendo rapidez, eficiencia y reducción de costos. Este avance, que ya se implementa en diversos países, plantea la posibilidad de revolucionar el sector en el país. El arquitecto argentino Gerardo Feldman, radicado en Miami, se especializa en la construcción de casas mediante impresión 3D y destacó que además del costo y la velocidad, lo que le fascina es que “no hay límites en el diseño”.

En cuanto a las principales ventajas de la impresión 3D en la construcción y si esta tecnología puede aplicarse en cualquier lugar, Feldman explicó que las ventajas son numerosas: “Primero que es mucho más rápido, más limpio. El costo es 40% menor a una casa tradicional, se puede hacer en 72 horas la estructura, cuando una estructura tradicional tardamos cuatro meses”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el arquitecto profundizó en los detalles del proceso y los desafíos. Señaló que el principal obstáculo es el costo inicial de la impresora, que oscila “entre 500.000 y 750.000 dólares”. Y explicó que, por ahora, la tecnología se utiliza para construir casas de una sola planta, mediante un sistema que combina “dos columnas, una viga y tiene esa manga que va alargando concreto con unos aditivos y eso crea una pared doble, súper prolija. No hay desperdicio de material, es mucho más limpio, es totalmente térmico”.

Sin embargo, aclaró que luego es necesario incorporar elementos como ventanas, tuberías, plomería, instalaciones eléctricas, calefacción y otros detalles según las necesidades del propietario, lo que permite completar una casa “en menos de un mes”.

Sobre el proceso de diseño, Feldman confirmó que se realiza previamente y enfatizó la importancia de contar con personal capacitado: “Lo más importante es tener un técnico que maneje el AutoCAD y que pueda dominar la impresora”. Además, aclaró que esta tecnología no elimina la intervención humana, ya que “después de esto hay que darles una terminación a las paredes, hay que alisarlo; es decir, sale como si fuera rústico, no es que uno evita al ser humano”.

Feldman aseguró además que estas estructuras son “mucho más resistentes” porque están hechas completamente de concreto, a diferencia de las construcciones tradicionales que combinan concreto y ladrillo. Afirmó que la durabilidad es “más del doble” y mencionó que en Texas ya existen “barrios enteros” construidos con esta tecnología. También expresó su entusiasmo por la posibilidad de implementar esta técnica en Argentina, aunque señaló que los principales obstáculos son “el costo de la impresora y el personal idóneo para manejarla”.

El arquitecto explicó que el diseño puede ser exacto, incluso en aspectos como las aberturas y los espacios para tuberías eléctricas y sanitarias, dependiendo de la habilidad del diseñador. Destacó la libertad creativa que ofrece esta tecnología: “Lo que tiene de maravilloso esto, que yo estoy fascinado, es que no hay límites. A mí por ejemplo cuando voy a trabajar un mármol, voy a trabajar una piedra o una placa de yeso, son medidas donde tengo que mantener esos padrones. Acá depende la imaginación, puede haber curva, contracurva, no hay limitación en el diseño, no hay limitación”.

La rapidez de este método podría permitir a los constructores enfocarse en otros aspectos del proyecto, por lo que Feldman destacó el potencial económico: “Esas casas uno lo hace para alquilar, vos en un mes tenés la casa lista para alquilar, de otra manera tenemos un año”.

Por otro lado, y dado que Argentina tiene una geografía diversa con climas variados, el especialista aseguró que la tecnología es adaptable porque “al ser concreto y al tener cámara de aire funciona muy bien”. Y comparó las paredes dobles de concreto con las tradicionales paredes de ladrillo con cámara de aire, destacando que “es súper rígido” y que “el coeficiente térmico es buenísimo”.

Para Feldman la impresión 3D representa el cambio más significativo en la historia de la arquitectura y la construcción, aunque recordó que hay otros sistemas innovadores, como la construcción con paneles prefabricados provenientes de China: “Ya las venden a las casas de 60 metros cuadrados por 6000 dólares en China”. Y resaltó que llegan en un contenedor y pueden armarse en menos de dos semanas, ofreciendo otra alternativa rápida y económica.