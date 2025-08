En medio del debate económico que atraviesa al país, Yanina Lojo, consultora en comercio exterior y analista financiera, compartió a el programa “Los datos del día” que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), una visión clara sobre el rol de las importaciones, la producción industrial y la evolución del dólar.

¿Importamos demasiado? La clave está en qué se importa

"Cuando los argentinos importamos, el 70% de lo que compramos del exterior son bienes de capital, bienes intermedios, insumos y materias primas", explicó Lojo. "Eso, en algún punto, significa que la industria se está moviendo, se está reactivando".

La experta remarcó que ningún país del mundo es completamente autosuficiente: "Esa idea de cerrar las puertas no existe más. No podés tener una economía que exporte sin importar, porque nadie produce absolutamente todo".

Proteccionismo vs. competitividad

Para Lojo, el proteccionismo extremo tiene consecuencias negativas: "Ese pensamiento de que necesitamos cerrarnos, termina generando una industria débil. Y encima, los consumidores pagan un sobrecosto, lo que les quita poder adquisitivo y limita el acceso a determinados productos".

Además, advirtió que "los mercados proteccionistas no incentivan la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, porque el privado es el que genera puestos de trabajo".

El dólar, las bandas cambiarias y lo que se viene

En relación al comportamiento reciente del dólar, Lojo indicó que el movimiento actual responde al esquema de bandas establecido por el gobierno: "El dólar flota dentro de un sistema de bandas, y es normal que se mueva dentro de esos márgenes. Hoy, el techo está en $1450, lo cual le da previsibilidad al empresario a la hora de fijar precios".

Según detalló, en el segundo semestre hay una menor oferta de dólares por la baja en exportaciones, mientras que se incrementa la demanda por factores estacionales: "Con el cobro del aguinaldo, todavía hay argentinos con capacidad de ahorro que deciden dolarizar sus ingresos. Esa combinación –menos oferta y más demanda– empuja el tipo de cambio hacia arriba".

A eso se suma el efecto electoral. "A medida que se acerca octubre, muchos empresarios desarman sus escenarios en pesos y migran al dólar. Incluso antes, en septiembre, ya tenemos elecciones provinciales", analizó.

Por último, mencionó que la reciente desactivación de las LEFI (letras fiscales de liquidez) generó un excedente de pesos en la economía, lo que llevó al Banco Central a subir los encajes para captar esos excedentes y contener la presión cambiaria.