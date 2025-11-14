Un auto se prendió fuego esta mañana frente a la Comisaría Primera, ubicada sobre la avenida Independencia entre Rivadavia y San Martín, y provocó momentos de tensión en una de las zonas más transitadas del centro marplatense.

Según pudo saber El Marplatense, el fuego comenzó de manera repentina en la parte delantera del vehículo, lo que obligó a interrumpir el tránsito mientras personal policial intentaba contener la situación.

