El operativo se activó el sábado cerca de las 18.50, cuando el Centro Estratégico de Operaciones recibió un pedido de auxilio mediante un dispositivo satelital que marcaba coordenadas a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar. De inmediato intervino la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, junto con guardaparques y personal médico especializado.

Desde el campamento Nido de Cóndores se informó que dos personas habían descendido desde la zona de La Cueva y que fueron los últimos en ver al joven antes de su desaparición. Con esos datos, los rescatistas organizaron un operativo de búsqueda en condiciones extremas de altura y clima.

El grupo de rescate llegó al área señalada el domingo a las 5.10 e inició la búsqueda en un terreno de difícil acceso. En paralelo, se solicitó apoyo aéreo del Parque Provincial Aconcagua.

Alrededor de las 10.45, un helicóptero logró ubicar al andinista a unos 6.100 metros de altura. Pese a la caída de más de 300 metros, el joven estaba con vida. El piloto realizó una maniobra compleja para evacuarlo hacia el servicio médico de Plaza de Mulas, donde recibió la primera asistencia.

El diagnóstico inicial indicó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea, un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo, fractura del hueso frontal y una pieza dental, congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema.

Tras ser estabilizado, fue trasladado nuevamente en helicóptero hasta Horcones y luego derivado en ambulancia al Hospital de Uspallata para continuar con el tratamiento médico.

Fuente: Infobae