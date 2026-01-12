Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en las últimas horas en Mar del Plata y terminó con la clausura de un comercio y el secuestro de una gran cantidad de neumáticos y autopartes, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de ilícito”.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Decimosexta, en el contexto de una investigación impulsada bajo los alcances de la Ley 13.081, que habilita la inspección de comercios y talleres de la ciudad.

La intervención tuvo lugar en calle 12 de Octubre al 6500 y en avenida Peralta Ramos 421, donde funciona el local comercial “Show Wheels”. De acuerdo a las tareas investigativas previas, el establecimiento estaría vinculado a la compra de cubiertas de procedencia presuntamente ilícita.

Durante la inspección, el personal policial halló en el interior del comercio una cantidad llamativa de mercadería, entre la que se contabilizaron 1.130 neumáticos de distintas marcas y medidas, 250 llantas de aleación, 300 llantas de chapa, 70 tuercas de seguridad de rueda y 98 cubre tuercas centrales, todos de diversas marcas.

Ante la magnitud del hallazgo, se dispuso el secuestro de todos los elementos de interés para la causa y la clausura del local. El responsable del comercio, un hombre de 46 años, fue identificado y notificado de lo dispuesto por la autoridad judicial.

Tomó intervención la UFI de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo de la Dra. Lorena Hirigoyen, quien avaló el procedimiento policial, ordenó las actuaciones de rigor y dispuso que las actuaciones sean elevadas a sede tribunalicia a primera hora, mientras continúa la investigación para determinar el origen de la mercadería secuestrada.