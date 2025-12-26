Impactante incendio en un depósito de pallets en San Martín: evacuaron casas y un geriátrico
Varias dotaciones de bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar el fuego en la localidad de José León Suárez.
Un feroz incendio sorprendió a los vecinos de San Martín durante la madrugada de este viernes. El fuego se desató cerca de las 2 de la mañana en un depósito de compra y venta de pallets ubicado en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez.
Las llamas avanzaron con rapidez y tomaron todo el predio, obligando a la intervención de varias dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente para controlar la situación. Por precaución, evacuaron casas linderas y un geriátrico para evitar cualquier riesgo.
El incendio fue tan intenso que consumió completamente el predio y provocó el derrumbe del techo del depósito.
El fuego ya está controlado y, hasta el momento, no se registraron heridos. Los bomberos permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento y prevención para evitar que el incendio se reactive.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que comenzó el fuego para determinar si hubo algún factor intencional o accidental detrás del siniestro.
Fuente: TN
