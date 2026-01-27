Los vecinos de la zona de Colón y Perú encontraron un escenario impactante cerca de las 2 de la mañana cuando un incendio se desató en un taller mecánico. Rápidamente alertaron sobre la situación a los bomberos que acudieron desde el cuartel Monolito.

Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a una ferretería que intensificó el fuego por el tipo de materiales que había. En ese momento se solicitaron refuerzos, ocho dotaciones de bomberos, tres cisternas de Obras Sanitarias, Policía y Defensa Civil llegaron al lugar.

En minutos se montó un operativo con corte de calles para evitar que el foco ígneo se extendiera a la estación de servicio que se encuentra a pocos metros. Asimismo, debieron evacuar dos viviendas que sufrieron daños parciales.

Fuentes policiales comentaron que se logró extinguir el incendio en el taller, pero que se registró una destrucción en la estructura y en 15 vehículos que encontraban en el lugar. Por otro lado, en la ferretería el daño es total y el techo se encuentra comprometido con riesgo de derrumbe.

Tanto Camuzzi como Edea se acercaron al lugar para el corte de suministros. Mientras que una ambulancia del SAME asistía a un efectivo de bomberos que recibió una quemadura leve en la mano al agarrar un fierro caliente.

La investigación está a cargo de la fiscalía de la Dra. Díaz. Una vez apagado el incendio, se procederá a determinar las causas.

