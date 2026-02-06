El siniestro se produjo pasadas las 00:00 horas en el predio de la estación terminal, ubicado en Camino Los Ortiz y Ruta Provincial 88, donde la unidad estaba estacionada dentro del patio interno de la empresa Batán S.A., según informaron fuentes oficiales del Cuartel de Bomberos de Batán.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el incendio ya en fase declarada, concentrado en una sola unidad. Rápidamente se desplegó el operativo con una línea de agua para combatir las llamas, logrando controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos cercanos.

La unidad afectada fue un colectivo Mercedes Benz perteneciente a la línea 720 de Batán S.A., que quedó completamente destruido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas durante el siniestro.

En las próximas horas, las autoridades policiales y peritos trabajarán para determinar qué originó el fuego y si existieron factores deliberados detrás del incidente.

