Un hecho tan insólito como peligroso quedó registrado en la autopista Panamericana, donde un hombre fue filmado mientras circulaba en un monopatín eléctrico a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora, en medio del tránsito vehicular.

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El episodio ocurrió a la altura de Ingeniero Maschwitz, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes fueron captadas por un conductor que no ocultó su sorpresa ante la situación y relató con asombro lo que estaba viendo mientras grababa la secuencia.

En un video grabado por un automovilista testigo, que rápidamente se difundió en redes sociales, se observa al hombre desplazándose por uno de los carriles de la autopista, compartiendo espacio con autos y camiones, lo que generó fuertes reacciones por el riesgo que implicaba la maniobra.

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Además del peligro evidente, la situación puso en foco el incumplimiento de las normas de tránsito, ya que este tipo de vehículos no está habilitado para circular por rutas ni autopistas.

La velocidad alcanzada por el monopatín también llamó la atención, ya que supera ampliamente los límites recomendados para estos dispositivos y se asemeja a la de los vehículos que transitan por esa vía.

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El caso reavivó el debate sobre los controles y la necesidad de reforzar la concientización vial, especialmente en relación al uso de medios de transporte alternativos en zonas no permitidas.