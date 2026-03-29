Un momento de extrema tensión se vivió en un combate de la UFC (Campeonato de Lucha Definitivo), cuando una peleadora perdió el conocimiento durante más de un minuto luego de recibir un castigo simultáneo que combinó golpes y una maniobra de sumisión.

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El episodio ocurrió en el primer asalto, cuando la mexicana Alexa Grasso logró imponerse sobre Maycee Barber en una acción que generó preocupación tanto en el público como en los comentaristas.

La secuencia fue tan rápida como impactante: mientras la estadounidense intentaba resistir en el suelo, su rival conectó golpes contundentes al mismo tiempo que aplicaba una presión en el cuello. La combinación resultó determinante y terminó dejando a Barber sin reacción.

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Durante varios segundos, la luchadora permaneció inmóvil, lo que encendió las alarmas dentro del octágono. El árbitro intervino de inmediato para frenar el combate al advertir que no respondía, mientras el equipo médico ingresó rápidamente para asistirla.

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El silencio se apoderó del estadio ante la incertidumbre por el estado de la deportista, que estuvo inconsciente por más de un minuto. Finalmente, y tras la atención médica, logró recuperarse y abandonar el lugar por sus propios medios, lo que llevó alivio a todos los presentes.

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La escena generó fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la peligrosidad de este tipo de combinaciones dentro de las artes marciales mixtas, mientras otros valoraron la rápida intervención del árbitro para evitar consecuencias mayores.

El combate, más allá del resultado, dejó una imagen inquietante que reavivó el debate sobre los límites y la seguridad en este deporte de alto impacto.