Un impactante choque entre dos autos en la Ruta 88 a la altura del kilómetro 8 dejó como resultado dos heridos que tuvieron que ser trasladados a un nosocomios, mientras que el conductor del otro vehículo había escapado del lugar y todavía no fue localizado. La ruta, mientras tanto, fue parcialmente cortada en esa zona en dirección de Batán hacia Mar del Plata.

El conductor del BMW se fue del lugar del accdente antes que lleguen los bomberos.

El hecho se registró alrededor de las 21:40 entre un BMW y un Volkswagen Gol. Según informaron fuentes consultadas, al llegar al lugar los Bomberos del Cuartel Batán constataron que el conductor del BMW no se encontraba en el lugar.

En el otro auto viajaba una pareja oriunda de Miramar, quienes sufrieron politraumatismo varios y fueron trasladados a un centro de salud por una ambulancia del SAME.

La pareia que iba en el Volkswagen Gol fue trasladada a un centro de salud con politraumatismos.

Como consecuencia del fuerte accidente y de las pericias que se realizan en el lugar, se registran demoras en el tránsito a partir de un corte parcial de la ruta.

