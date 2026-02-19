Impactante avalancha en los Alpes italianos: evacuaron una estación de esquí
Una avalancha sorprendió este martes a decenas de esquiadores en la estación de Courmayeur, en la región del Valle de Aosta, y generó momentos de pánico. No se reportaron heridos.
El episodio ocurrió cerca de las 15, cuando una gran masa de nieve se desprendió de la montaña y descendió a gran velocidad hasta el fondo del valle. Las imágenes difundidas muestran cómo una densa nube blanca avanzó sobre la pista y envolvió a adultos y niños que practicaban esquí.
En un primer momento, muchos no advirtieron el peligro. Pero cuando la avalancha se hizo visible, comenzaron los gritos y corridas. Las autoridades activaron un operativo de evacuación preventiva y desplegaron equipos de rescate con unidades caninas para descartar personas atrapadas.
El incidente se produce apenas días después de otra tragedia en la misma región, donde murieron tres jóvenes franceses, y en medio de una seguidilla de aludes en los Alpes. El nivel de riesgo de avalanchas continúa siendo “fuerte” en varios macizos alpinos, según reportes oficiales.
Las autoridades insisten en extremar las medidas de seguridad y respetar las indicaciones en zonas de montaña, ante condiciones de nieve inestables que mantienen en alerta a turistas y residentes.
Fuente: TN
