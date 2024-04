Comenzaron a disputarse este jueves los Campeonatos Regionales de Clubes de Hockey para la Región Bonaerense con el certamen “A” desarrollándose en las ramas masculina y femenina en Mar del Plata.

Fue una jornada positiva para varios equipos, entre ellos IDRA que obtuvo un doble triunfo y se clasificó a semifinales. Por la mañana, vencieron 2-1 a Sportiva de Bahía Blanca con goles de Valentina Gallo y Valentina Lazcano, mientras que en el segundo turno repitieron marcador ante Social Junín con las anotaciones de Giuliana Gorosito y Virginia Badra. En el mismo grupo, Universitario por la mañana igualó 2-2 con las juninenses y luego 0-0 con las bahienses. Los goles de las “Lechuzas” en el primer encuentro fueron de Luzmila Esquivel y Melisa Saiz. Mañana se cruzarán 12.20 ambos marplatenses y “Uni” necesita sumar puntos.

Social Junín e IDRA jugaron en el Estadio Panamericano.

En la otra zona, Sporting también ganó los dos encuentros y se ubica como líder. Por la mañana fue 1-0 ante Trinity con el tanto de Victoria Filinich y por la tarde, superaron también 1-0 a Los Cincuenta de Tandil con gol de Zoe Kachmaryk. En el segundo turno hubo duelo marplatense entre Trinity y Banco Provincia que había caído con las tandilenses en el debut 1-0. Ambos necesitaban la victoria y se la llevó el conjunto de Miguel Becco por 4-3. Para el conjunto de la trinidad marcaron Celina Muñoz, María Illa (2) y Iara Lacudra, mientras que para las “bancarias” lo hicieron Dolores Segovia (2) y Florencia Rodríguez Vignola.

Este viernes, Trinity tendrá que sellar su clasificación jugando ante Los Cincuenta de Tandil desde las 14 en el CMH.

En la rama masculina, Libertad tuvo su primer partido ante Atlético Villegas y fue un intenso cotejo que terminó perdiendo por 6-3. Marcaron Leandro González (2) y Juan Pablo Gallo. Mañana buscarán los puntos que le permitan avanza jugando contra Pacífico de Bahía Blanca y Sirio-Libanés de Pergamino.

ONCE UNIDOS CLASIFICÓ EN TANDIL

En el Regional de Clubes “B” de Tandil, Once Unidos tuvo un gran estreno. Jugó dos partidos y los ganó ambos para meterse en semifinales. Por la mañana, le ganaron 3-1 a El Nacional (Daiana Salazar, Juana Elía y Juana Machinandiarena) mientras que luego superaron 2-0 a Los Cardos de Tandil (Juana Elía y Denisse Del Mónaco). El último partido será mañana ante Independiente a las 15.

En la otra zona, CUDS jugó un sólo encuentro y lo ganó 1-0 ante Remo de Azul con gol de Camila Palumbo. El viernes buscará la clasificación jugando ante Del Valle de Necochea por la mañana. Las chicas necochenses perdieron 3-1 frente a Saladillo y necesitan ganar. El único tanto fue de Lucía Jossi. A las 16.30 será el turno de la tercera y última fecha.

BUEN INICIO DE POLIDEPORTIVO VILLA GESELL

El conjunto gesellino se estrenó en el Regional de Clubes “C” de Monte Hermoso con un importante triunfo por 1-0 ante El Nacional “B” gracias al gol de Ariana Marín.

Ahora deben ratificarlo el viernes ante Lobos Athletic a las 9 de la mañana y luego, frente a Argentino a las 18.40.

MÚLTIPLE ACCIÓN EN BAHÍA BLANCA

Los Regionales de Clubes “D” y “E" en las canchas bahienses estuvieron plagadas de protagonistas locales. En el primero de los campeonatos, Náutico y Campo de Pato de Balcarce quedaron complicados.

En la primera jornada, las del puerto marplatense empataron 1-1 con Viajantes (gol de Catalina Piccoli) y las balcarceñas perdieron 2-0 ante Tiro Federal. Luego se cruzaron entre sí con empate 1-1. María de la Paz Avellaneda anotó para el equipo de Akel y María Perrín para Pato. Mañana tendrán un partido más cada uno y sólo les sirve ganar.

En la otra zona, Talleres tuvo un estreno arrasador superando por 7-1 a Porteño con las anotaciones de María Pilar Forconi, Rocío Cicciotti, Emma Stagno (2), Maira Echeverría, Cielo Mendiola y Oriana Valastro. Ahora tendrá dos partidos para cerrar el pasaje a la próxima fase el viernes.

En el certamen “E”, la actividad comenzó con el cruce marplatense entre Sporting “B” y Banco Provincia “B” que finalizó con victoria “marista” por 3-0 (Ana Paula Pedernera -2- y Malena Garro). Luego le tocó caer en el segundo turno ante Atlético Roque Pérez por 2-0. Las “bancarias”, en tanto, cayeron 7-0 en el segundo turno ante Centro Blanco y Negro de Coronel Suárez.

River, en el otro grupo clasificatorio, tuvo un sólo partido y lo ganó 3-0 ante Unión de Tornquist con los tantos de Casandra Cisneros, Ludmila Atencio y Lucía Millán.

RESULTADOS - CRC "A" EN MAR DEL PLATA

Estadio Panamericano - IDRA vs. Sportiva (BB) 2-1

CMH - Social (Junin) vs. Universitario 2-2

Estadio Panamericano - Sporting vs. Trinity 1-0

CMH - Los Cincuenta vs. Banco Provincia 1-0

Estadio Panamericano - Pacífico (BB) vs. Sirio (CABALLEROS) 2-3

CMH - Libertad vs. Atlético Villegas (CABALLEROS) 3-6

Estadio Panamericano - Universitario (BB) vs. Náutico (CABALLEROS) 8-0

Estadio Panamericano - IDRA vs. Social (Junín) 2-1

CMH - Sportiva (BB) vs. Universitario 0-0

Estadio Panamericano - Sporting vs. Los Cincuenta 1-0

CMH - Trinity vs. Banco Provincia 4-3

CRONOGRAMA - Viernes 05/04

9 hs. - Estadio Panamericano - Pacífico (BB) vs. Libertad (CABALLEROS)

9 hs. - CMH - Sirio vs. Atlético Villegas (CABALLEROS)

10.40 hs. - Estadio Panamericano - Náutico vs. Saladillo (CABALLEROS)

12.20 hs. - CMH - Social (Junín) vs. Sportiva (BB)

12.20 hs. - Estadio Panamericano - IDRA vs. Universitario

14 hs. - CMH - Los Cincuenta (T) vs. Trinity

14 hs. - Estadio Panamericano - Sporting vs. Banco Provincia

15.40 hs. - CMH - Pacífico vs. Atlético Villegas (CABALLEROS)

15.40 hs. - Estadio Panamericano - Libertad vs. Sirio (CABALLEROS)

17.20 hs. - Estadio Panamericano - Universitario (BB) vs. Saladillo (CABALLEROS)

RESULTADOS - CRC "B" EN TANDIL

Once Unidos vs. El Nacional 3-1

Los Cardos vs. Independiente 3-0

Del Valle (N) vs. Saladillo 1-3

CUDS vs. Remo (Azul) 1-0

Once Unidos vs. Los Cardos 2-0

El Nacional (BB) vs. Independiente 6-1

Cronograma - Viernes 05/04

10.30 hs. - CUDS vs. Del Valle (N)

10.30 hs. - Remo (Azul) vs. Saladillo

15 hs. - Los Cardos (T) vs. El Nacional (BB)

15 hs. - Once Unidos vs. Independiente

16.30 hs. - Del Valle (N) vs. Remo (Azul)

16.30 hs. - CUDS vs. Saladillo

RESULTADOS - CRC "C" EN MONTE HERMOSO

Argentino (Trenque Lauquen) vs. Gimnasia 0-3

Puerto Belgrano vs. Estudiantes (Olavarría) 2-1

El Nacional "B" vs. Polideportivo Villa Gesell 0-1

Argentino vs. Lobos Athletic 2-2

Puerto Belgrano vs. Argentino (Trenque Lauquen) 2-1

Estudiantes (Olavarría) vs. Gimnasia 1-3

Cronograma - Viernes 05/04

9 hs. - Lobos AC vs. Polideportivo Villa Gesell

10.40 hs.- Argentino vs. El Nacional "B"

12.20 hs. - Argentino (Trenque Lauquen) vs. Estudiantes (O)

14 hs. - Puerto Belgrano vs. Gimnasia

17 hs. - El Nacional "B" vs. Lobos AC

18.40 hs. - Argentino vs. Polideportivo Villa Gesell

RESULTADOS - CRC "D" EN BAHÍA BLANCA

Náutico vs. Viajantes 1-1

Tiro Federal vs. Campo de Pato (B) 2-0

Porteño vs. Talleres 1-7

Barrio Norte (América) vs. Argentino 0-7

Viajantes vs. Tiro Federal 3-1

Náutico (MDP) vs. Campo de Pato (B) 1-1

Cronograma - Viernes 05/04

10.30 hs. - Barrio Norte (América) vs. Porteño

10.30 hs. - Argentino vs. Talleres

13.30 hs. - Tiro Federal vs. Náutico (MDP)

13.30 hs. - Viajantes vs. Campo de Pato (B)

16.30 hs. - Porteño vs. Argentino

16.30 hs. - Barrio Norte (América) vs. Talleres

RESULTADOS - CRC "E" EN BAHÍA BLANCA

Atlético Roque Pérez vs. Blanco y Negro 2-0

Sporting "B" vs. Banco Provincia "B" 3-0

Unión (Tornquist) vs. River 0-3

Atlético Villegas vs. Coronel Suárez 1-2

Atlético Roque Pérez vs. Sporting "B" 2-0

Blanco y Negro vs. Banco Provincia "B" 7-0

Cronograma - Viernes 05/04

9 hs. - Atlético Villegas vs. Unión (Tornquist)

9 hs. - Coronel Suárez vs. River

12 hs. - Sporting "B" vs. Centro Blanco y Negro

12 hs. - Atlético Roque Pérez vs. Banco Provincia "B"

15 hs. - Unión vs. Coronel Suárez

15 hs. - Atl. Villegas vs. River