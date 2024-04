Los Regionales de Clubes que se están disputando en toda la provincia de Buenos Aires, tuvieron un sábado con muchas definiciones. Por un lado, varios equipos de Mar del Plata pelearon por la clasificación a la final y otros para conservar plazas de la AAMH.

En la primera semifinal, IDRA superó por 2 a 1 a Trinity en un partido muy parejo e interesante. Giuliana Gorosito anotó los dos goles de corto en una ejecución exactamente igual, mientras que Justina Villén marcó el provisorio empate. Del otro lado, en el cierre del día, Sporting tuvo también una dura medida frente a Sportiva de Bahía Blanca. Fue una diferencia mínima a través del gol de Zoe Kachmaryk que le dio a las “maristas” el pasaje a una interesante definición este domingo desde las 16.30 en el Estadio Panamericano.

IDRA superó a Trinity y se metió en la final.

En otro de los duelos del día, Banco Provincia y Universitario jugaron mano a mano por mantener la plaza para la Asociación de Mar del Plata y en un apasionante encuentro, se terminó imponiendo el equipo de Julia Remón por 3 a 2 con los goles de Morena Ortega, Guadalupe Allegro y Martina Dominé, mientras que Yanina Saud y Milagros Pascual marcaron para las “Lechuzas”.

En la rama masculina, Libertad jugó ante Universitario de Bahía Blanca y terminó cayendo por 3-0. Si bien no pudo alcanzar la final del torneo, se trata de una gran experiencia de este grupo de jugadores que sigue marcando la historia del hockey masculino del club. En la otra llave, Saladillo venció a Atlético Villegas por 3 a 1.

ONCE UNIDOS A LA FINAL EN TANDIL

En la jornada del Regional "B" los penales fueron protagonistas porque Once Unidos y CUDS empataron sus respectivas semifinales y tuvieron que acudir a esa vía para definir el pasaje a la final. Las de Parque Luro le ganaron 2-0 a Saladillo luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario (gol de Agustina Gambarte) mientras que las de Carlos Domecq tuvieron un increíble partido ante El Nacional que terminó 3 a 3 (tantos de Camila Palumbo y Sofía Paglione -2-). En la definición que fue también muy cerrada, perdió 3-2.

También en el partido para mantener la plaza, Del Valle de Necochea tuvo que ir hasta los Shoot-Out para conocer su destino. En el juego ante Los Cardos de Tandil igualó 2-2 (Lucía Jossi e Ileana Fernández) y luego en la definición se impuso por 3 a 2. Mañana tendrá que jugar por el quinto puesto.

POLIDEPORTIVO VILLA GESELL NO PUDO EN MONTE HERMOSO

El conjunto gesellino después de haber quedado por muy poco afuera de las semifinales tenía esta tarde la chance de defender la plaza de la AAMH en el certamen enfrentándose en Reclasificación con Argentino de Trenque Lauquen.

Después de un empate 1-1 con el gol de Johanna Benítez, fueron a los penales australianos donde hubo una baja eficacia pero Argentino se llevó el triunfo por 1-0. Mañana jugarán el último encuentro ante Lobos Athletic Club.

TALLERES Y RIVER NO PUDIERON PASAR A LA FINAL

En el Regional de Clubes "D" que se está disputando en Bahía Blanca, Talleres tenía la oportunidad de meterse en la final pero también tuvo que apelar a los penales. Luego de igualar 3-3 con Tiro Federal (Oriana Valastro -2- y Emma Stagno) cayeron por 4-3 por lo que no pudieron meterse en la pelea por el ascenso.

Dentro del mismo certamen, Náutico y Campo de Pato de Balcarce lograron conservar la plaza para la AAMH. Las del puerto marplatense vencieron 3-1 a Barrio Norte con los goles de Juana Quevedo, Ariana Pietra y Lourdes Reynoso; mientras que las balcarceñas derrotaron 3-0 a Porteño con las anotaciones de Agustina Llamas, Lucía Gonzáles y María Ignacia Martino. Mañana habrá duelo entre ambos como en la primera fase donde igualaron 1-1.

El Regional "E", por último, tenía a River en semifinales pero no pudo ante Atlético Roque Pérez y fue derrota 2-0. Mañana tendrá que jugar por el tercer puesto ante Centro Blanco y Negro. Sporting "B" pudo ganar su partido de Reclasificación por 3-1 ante Unión de Tornquist (María Belén Zwicker, Guadalupe Segurola y Felicitas Ferre) mientras que Banco Provincia "B" no pudo hacer lo mismo ante Atlético Villegas y perdió por 5-1 (Delfina Osacar) por lo que la AAMH pierde una plaza.

RESULTADOS - CRC "A" EN MAR DEL PLATA

9 hs. - Reclasificación - Estadio Panamericano - Universitario vs. Banco Provincia 2-3

9 hs. - CMH - Reclasificación - Náutico vs. Pacífico (BB) 1-2

11 hs. - Reclasificación - CMH - Los Cincuenta (T) vs. Social (Junín) 2-2 (1-0)

11 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Libertad vs. Universitario (BB) 0-3

13 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Atl. Villegas vs. Saladillo 1-3

15 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - IDRA vs. Trinity 2-1

17 hs. - Reclasificación - Estadio Panamericano - Sirio Libanés vs. Pacífico (BB) 4-1

19 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Sporting vs. Sportiva (BB) 1-0

Cronograma - 7/4

8.30 hs. - CMH - Triangular - Náutico vs. Sirio (CABALLEROS)

8.30 hs. - Estadio Panamericano - Por el 7° puesto - Universitario vs. Social Junín

10.30 hs. - CMH - Por el 5° Puesto - Banco Provincia vs. Los Cincuenta (T)

10.30 hs. - Estadio Panamericano - Por el 3° puesto - Libertad vs. Atl. Villegas

12.30 hs. - Estadio Panamericano - Por el 3° puesto - Trinity vs. Sportiva (BB)

14.30 hs. - Estadio Panamericano - Por el 1° Puesto - Universitario BB vs. Saladillo

16.30 hs. - Estadio Panamericano - Por el 1° Puesto - IDRA vs. Sporting

RESULTADOS - CRC "B" EN TANDIL

Reclasificación - Los Cardos (T) vs. Del Valle (N) 2-2 (2-3)

Reclasificación - Remo (Azul) vs. Independiente 4-2

Semifinal - Once Unidos vs. Saladillo 1-1 (2-0)

Semifinal - CUDS vs. El Nacional 3-3 (2-3)

Cronograma - Domingo 7/4

9 hs. - Por el 7° Puesto - Los Cardos (T) vs. Independiente

11 hs. - Por el 5° Puesto - Del Valle (N) vs. Remo (Azul)

13 hs. - Por el 3° Puesto - Saladillo vs. CUDS

15 hs. - Por el 1° Puesto - Once Unidos vs. El Nacional

RESULTADOS - CRC "C" EN MONTE HERMOSO

Reclasificación - Estudiantes (O) vs. Lobos AC 4-1

Reclasificación - Polideportivo Villa Gesell vs. Argentino (BB) 1-1 (0-1)

Semifinal - Gimnasia vs. Argentino 2-0

Semifinal - El Nacional vs. Puerto Belgrano 0-1

Cronograma - 7/4

9 hs. - Por el 7° Puesto - Lobos AC vs. Polideportivo Villa Gesell

11 hs. - Por el 5° Puesto - Estudiantes (O) vs. Trenque Lauquen

13 hs. - Por el 3° Puesto - Argentino vs. El Nacional "B"

15 hs. - Por el 1° Puesto - Gimnasia vs. Puerto Belgrano

RESULTADOS - CRC "D" EN BAHÍA BLANCA

9 hs. - Reclasificación - Barrio Norte vs. Náutico 1-3

13 hs. - Reclasificación - Campo de Pato (B) vs. Porteño 3-0

13 hs. - Semifinales - Tiro Federal vs. Talleres 3-3 (4-3)

17 hs. - Semifinales - Argentino vs. Viajantes 1-0

Cronograma - Domingo 7/4

8.30 hs. - Por el 7° Puesto - Porteño vs. Barrio Norte

11.50 hs. - Por el 5° Puesto - Campo de Pato (B) vs. Náutico

11.50 hs. - Por el 3° Puesto - Talleres vs. Viajantes

15.20 hs. - Por el 1° Puesto - Tiro Federal vs. Argentino

RESULTADOS - CRC "E" EN BAHÍA BLANCA

Reclasificación - Sporting "B" vs. Unión (Tornquist) 3-1

Reclasificación - Atl. Villegas vs. Banco Provincia "B" 5-1

Semifinales - Atl. Roque Pérez vs. River 2-0

Semifinales - Coronel Suárez vs. Centro Blanco y Negro 4-2

Cronograma - 7/4

8.30 hs. - 7° Puesto - Unión vs. Banco Provincia "B"

10.10 hs. - 5° Puesto - Sporting "B" vs. Atlético Villegas

10.10 hs. - 3° Puesto - River vs. Centro Blanco y Negro

13.30 hs. - 1° Puesto - Atlético Roque Pérez vs. Coronel Suárez