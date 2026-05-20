Identificaron y detuvieron al autor de una serie de incendios a contenedores
El sujeto había prendido fuego los recipientes ubicados en la zona céntrica. Se le inició una causa, aunque no resultó privado de la libertad.
Un hombre de 39 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera acusado de incendiar contenedores de residuos el pasado viernes en la zona de Córdoba y San Martín, tras una investigación que incluyó análisis de cámaras.
La causa se inició a partir de la denuncia de un empresario de 54 años, quien tomó conocimiento a través de personal del Banco Provincia de que durante la madrugada autores ignorados habían prendido fuego a cuatro contenedores plásticos de recolección en ese sector.
Como consecuencia del incendio, los recipientes resultaron completamente destruidos y los daños fueron valuados en aproximadamente 400 dólares.
A partir de las tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad realizados por el GTO de la Comisaría Primera, se logró identificar al presunto autor, quien fue localizado y aprehendido en la vía pública en inmediaciones del lugar del hecho.
Intervino la Fiscalía a cargo de Carolina Castañeda, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “daño” y la posterior libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión