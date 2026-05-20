Un hombre de 39 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera acusado de incendiar contenedores de residuos el pasado viernes en la zona de Córdoba y San Martín, tras una investigación que incluyó análisis de cámaras.

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La causa se inició a partir de la denuncia de un empresario de 54 años, quien tomó conocimiento a través de personal del Banco Provincia de que durante la madrugada autores ignorados habían prendido fuego a cuatro contenedores plásticos de recolección en ese sector.

Como consecuencia del incendio, los recipientes resultaron completamente destruidos y los daños fueron valuados en aproximadamente 400 dólares.

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A partir de las tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad realizados por el GTO de la Comisaría Primera, se logró identificar al presunto autor, quien fue localizado y aprehendido en la vía pública en inmediaciones del lugar del hecho.

Intervino la Fiscalía a cargo de Carolina Castañeda, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “daño” y la posterior libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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