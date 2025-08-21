Identificaron a dos menores, de 15 y 17 años, que integran una banda que asalta a choferes de aplicaciones de transporte en Mar del Plata: cometieron cinco robos iguales en dos semanas. Realizaron dos allanamientos para dar con ellos, pero no se encontraban en los domicilios.

Ads

El hecho inicial se remonta al pasado 1 de agosto, cuando el conductor de una reconocida aplicación de transporte, de 51 años, viajó hasta la calle 226 y French, donde le había solicitado un viaje, pero fue abordado por cuatro hombres, quienes lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a bajar del vehículo y se dieron a la fuga en sentido a Beruti.

Tras ello, las autoridades iniciaron una investigación por “Robo automotor” e insertaron el pedido de secuestro sobre el Fiat Cronos, y el éxito fue inmediato: a la mañana siguiente, efectivos policiales de la Comisaría Sexta persiguieron a los delincuentes y consiguieron que abandonen el rodado en Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Ads

Puede interesarte

No obstante, durante los días posteriores diferentes choferes de otras plataformas denunciaron hechos similares en los que eran abordados por 4 o 5 jóvenes, presuntamente menores de edad. Por ello, se abrió una nueva investigación y rápidamente pudieron identificar a dos integrantes de la banda.

En ese sentido, hoy llevaron a cabo un allanameinto en un domicilio ubicado en Río Negro al 9600, en busca de un ladrón de 17 años, quien no se encontraba en el lugar pero sí las prendas que utilizó en los robos. En tanto, en la segunda vivienda allanada, en Brandsen al 9700, no se encontraron elementos de interés.

Ads

Y a pesar de que no fueron aprehendidos, ambos malvivientes fueron reconocidos como los autores de cinco robos a conductores de Uber, DiDi y Cabify entre el 16 de julio y el 3 de agosto.

