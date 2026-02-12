La policía de Columbia Británica identificó a un joven de 18 años como responsable del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, que dejó ocho muertos y más de 25 heridos.

El sospechoso, Jesse Van Rootselaar, fue hallado muerto dentro del establecimiento con una herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron que no buscan a otros implicados y que el motivo del ataque aún se investiga.

Seis de las víctimas murieron dentro de la escuela: una docente de 39 años y cinco estudiantes de entre 12 y 13 años. Además, en una vivienda cercana fueron encontrados sin vida la madre del atacante, de 39 años, y su hermanastro, de 11.

Tumbler Ridge es una comunidad de unos 2.400 habitantes. Tras el ataque, vecinos realizaron vigilias con velas en la plaza central y frente a la legislatura provincial.

El primer ministro canadiense expresó sus condolencias y afirmó que el país “está de luto” por lo ocurrido.

Fuente: BBC