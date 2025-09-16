Una mujer y sus tres hijos fueron rescatados en medio de un control fronterizo cuando eran trasladados en un micro de larga distancia de Mendoza a Mar del Plata contra su voluntad.

El operativo ocurrió este domingo en la localidad de Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis, luego de la denuncia de un hombre que le advirtió a la Policía lo que estaba sucediendo.

Según especificó, su hermana y sus sobrinos estaban siendo llevados en un colectivo de la empresa Andesmar por un hombre que los vigilaba y obligaba a viajar.

Sumado a ello, dio detalles sobre las víctimas y el acusado, lo que permitió activar un rápido operativo a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este, en coordinación con fuerzas de seguridad de provincias vecinas, dentro del Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo.

La Policía de Mendoza logró dar con el sospechoso, quien terminó detenido. (Foto: Policía de Mendoza)

De esta manera, después de más de dos horas de la alerta, el micro llegó al puesto de control de Desaguadero y fue detenido. Allí, la Policía de Mendoza solicitó la identificación de los pasajeros y entrevistó a la mujer.

Así, el personal policial comprobó que los cuatro se encontraban viajando contra su voluntad, por lo que la salida de la provincia no contaba con el consentimiento de los involucrados. Esto determinó la inmediata intervención judicial y el resguardo de las víctimas.

La Oficina Fiscal de Lavalle–Las Heras ordenó la identificación y detención del hombre, que quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación.

Las autoridades continúan con las tareas para esclarecer las circunstancias en las que se habría originado el traslado forzoso y establecer si existen antecedentes relacionados con el hombre detenido.

