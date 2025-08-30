El hockey marplatense sigue proyectando talentos al exterior y ahora es el turno de Iara Lacuadra, jugadora de Trinity, que se marcha a España para vestir los colores del Club Pozuelo de Madrid. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), compartió sus sensaciones antes de emprender el viaje y cómo se dio la oportunidad.

“Estoy recontra ansiosa. Es un sueño hecho realidad que hoy se me está cumpliendo, tengo las expectativas muy altas y ya quiero estar allá”, reconoció.

La llegada al club español se concretó gracias a un contacto especial: “Se me dio la oportunidad por un entrenador que me conocía, vio mi video jugando y me preguntó si estaba interesada. Enseguida le dije que sí. Tuvimos videollamadas con el club, me hicieron una propuesta que me interesó mucho y se dio. Hace un mes me llegó la propuesta”.

Ese entrenador es Nahuel Rodríguez, con quien ya había compartido procesos en Mar del Plata: “Tuve el privilegio de tenerlo como entrenador en seleccionados y quedó un contacto, una confianza. Eso también me da seguridad para la adaptación”.

Lacuadra aseguró que viene siguiendo de cerca al club y al hockey español: “Estoy averiguando siempre, miro videos y partidos. Es muy dinámico, eso me llama la atención. Voy con expectativas altas, pero quiero vivir mi propia experiencia y espero que me guste”. Además, destacó un aspecto social importante: “Tengo amigas que han ido a Pozuelo y me hablaron muy lindo del club, que es muy familiar. Eso también me da muchas ganas de conocer”.

El presente en Trinity también fue un trampolín para este paso. “Me adapté muchísimo al grupo, que me acompañó desde el inicio. Es un grupo hermoso, muy competitivo. Hace dos años venimos trabajando para meternos en playoff y ahora nuestro objetivo es jugar una final. Todas estamos enfocadas en lo mismo y eso está buenísimo, porque se hace muy llevadero”.

Uno de sus rasgos distintivos en cancha es la efectividad en los córners cortos. “Lo entreno desde octava. Desde chiquita iba una hora antes al club para practicar. Siempre tuve entrenadores que me ayudaron y consejos que me sirvieron mucho. El arrastre es una técnica difícil y lo sigo entrenando hasta hoy”, explicó. Y sobre su elección puntual agregó: “Me gusta porque es un momento de mucha presión en el partido, es clave. Eso me llamó la atención y empecé a trabajar la potencia y la precisión”.

El contrato con el Club Pozuelo será por toda la temporada: “Me voy el domingo. Vuelvo en diciembre por vacaciones y después regreso en febrero hasta mayo, que termina el torneo”.