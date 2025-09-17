Ian Moche, el niño de 12 años que se define como “autivista” y referente en la difusión de la neurodivergencia, mantuvo un encuentro este martes con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La reunión tuvo lugar en La Plata y también participó la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia.

El joven activista, acompañado por su familia, compartió con los funcionarios bonaerenses sus propuestas y experiencias en torno a la inclusión de las personas con autismo y discapacidad.

La cartera provincial difundió una imagen del encuentro, que fue replicada en la cuenta oficial de Larroque y en las redes sociales de Ian, administradas por su madre.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian. En la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, señalaron desde el Ministerio de Desarrollo.

Su objetivo es claro: promover el respeto, la empatía y el conocimiento sobre el espectro autista en la sociedad argentina.

