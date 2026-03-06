El joven decidió responder públicamente y dejó en claro su malestar por cómo se habló del vínculo que tuvieron.

Ads

En su mensaje, Lucas explicó que eligió guardar silencio durante mucho tiempo frente a distintas situaciones, pero que finalmente decidió hablar. “Soy bueno pero no bol… Por respeto elegí callarme durante mucho tiempo frente a tanto destrato”, escribió.

El creador de contenido también sostuvo que el vínculo que mantuvo con Anderson fue genuino y criticó que se lo minimice públicamente. “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero”, expresó, dejando entrever su decepción por cómo se refirió la modelo al tema.

Ads

El conflicto entre ambos volvió a quedar expuesto luego de que Evangelina Anderson se enterara en un programa de televisión de que Lucas había dejado de seguirla en Instagram y lo calificara como una actitud “infantil”.

Cabe recordar que ambos habían generado rumores de romance durante su paso por MasterChef Celebrity, donde mostraron una cercanía que despertó especulaciones entre los seguidores del programa.



Ads



