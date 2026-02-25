Tras el impacto, los efectivos observaron que el conductor manipulaba un objeto similar a un arma. En ese contexto realizaron disparos disuasivos con cartuchos de estruendo y lograron reducirlo.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaban un patrullaje preventivo por la zona de San Salvador y Camusso. Según informaron fuentes oficiales, dos hombres bajaron de un Ford Focus gris y escaparon por los pasillos del barrio al notar la presencia policial.

En el vehículo quedó un tercer ocupante. Cuando los uniformados intentaron identificarlo, el joven aceleró y huyó a alta velocidad. En su fuga cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a otros conductores y peatones.

El seguimiento, que contó con apoyo del Comando de Patrullas, terminó en San Luis y Rodríguez Peña. Allí, el auto embistió a una ciclista de 18 años y luego se estrelló contra el muro de una vivienda.

Tras el impacto, los efectivos observaron que el conductor manipulaba un objeto similar a un arma. En ese contexto realizaron disparos disuasivos con cartuchos de estruendo y lograron reducirlo.

Al requisar el vehículo, hallaron debajo del asiento una pistola calibre .22, un cargador y diez municiones. Todo fue secuestrado. El choque provocó además un principio de incendio en el auto, que fue sofocado por los bomberos tras un llamado al 911.

La joven herida fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Privado de la Comunidad con politraumatismos. Se encontraba lúcida al momento del traslado. Un efectivo también resultó con lesiones leves durante el procedimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Esta tarde, al imputado se le va a recepcionar declaración a tenor del art. 308 del CPP (indagatoria).