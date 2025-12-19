Un hombre de 26 años que había huido ayer con una moto robada de la zona del Parque Primavesi, donde su cómplice de 25 había sido detenido, fue atrapado hoy por personal de la Comisaría Novena, anunciaron fuentes policiales.

Los detenidos habían intimidado verbal y físicamente a la víctima, de 21 años, para sustraerle una moto Corven Mirage 110 negra, sin dominio colocado, en Urquiza y Laprida.

Se había constatado además que al arribo de los efectivos, el imputado se encontraba reducido por transeúntes, mientras que el segundo involucrado había logrado escapar con el rodado.

Finalmente se concretó hoy en plena vía pública la detención del segundo sujeto, señalado como autor material del robo y quien había huido con la moto sustraída.

La detención fue comunicada a Lorena Irigoyen, titular de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, quien avaló el procedimiento y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes.

La fiscalía ordenó que el segundo imputado sea remitido de inmediato a sede tribunalicia para solicitar una diligencia de allanamiento vinculada a la causa. Mientras que por orden del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, se había ordenado el traslado del otro detenido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.