Festejo de los jugadores de Huracan

El duelo, que formó parte de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino, tuvo un desarrollo marcado por la lucha y la tensión, pero sin demasiados destellos de juego. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, cuatro terminaron en empate, lo que refleja la paridad histórica que caracteriza a este tipo de partidos.

Un clásico con pocas emociones

El encuentro estuvo lejos de ser un derroche de fútbol. Con mucha imprecisión y pocas jugadas claras, el partido se fue tornando cada vez más desequilibrado y trabado, con una constante lucha en el mediocampo. Huracán, que llegaba con la necesidad de una victoria tras una racha negativa, encontró en Caicedo la clave para romper el empate. El delantero ecuatoriano, quien ya había mostrado buenos destellos en los amistosos de pretemporada, se mostró como el gran protagonista al marcar de cabeza el único gol del encuentro. Con cuatro goles en los últimos cuatro partidos, Caicedo está demostrando un rendimiento sobresaliente.

Por su parte, San Lorenzo no logró generar situaciones de peligro y nunca encontró respuestas. La falta de claridad en el juego y los cambios realizados por el entrenador Damián Ayude terminaron por condenar al equipo.

El gol de Huracán llegó por una distracción en defensa, cuando un lateral inofensivo se transformó en la jugada clave del partido.

La molestia por el arbitraje también fue evidente, ya que los jugadores del “Ciclón” se mostraron muy disconformes con algunas decisiones.

Próximos compromisos

Con esta victoria, Huracán se lleva tres puntos vitales que lo impulsan en la tabla, mientras que San Lorenzo permanece con 6 unidades en la Zona A. En la próxima fecha, el Globo será local ante Sarmiento de Junín, mientras que el Cuervo deberá viajar a Santa Fe para enfrentar a Unión.

Huracán:

Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo:

Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

