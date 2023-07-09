De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo habrá una probabilidad de lluvia de 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento con una visibilidad regular en Mar del Plata.

Ads

Para después del mediodía, el cielo continuará con chaparrones y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima pronosticada será de 12 grados.

Por la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Ads

Ads