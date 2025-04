El fin de semana extra largo por la festividad de Semana Santa mostró buena afluencia de turismo pero poca ventas, según la habitual encuesta del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP): las ventas en unidades físicas disminuyeron un 8,4 % con relación al mismo fin de semana del año pasado.

Desde la entidad destacaron no obstante que el año pasado la fecha coincidió con el feriado nacional por el 2 de abril, lo que posibilitó un descanso de 6 días que no se dio este año.

Segú se informó, el resultado de la encuesta en locales comerciales ubicados a cielo abierto arrojó un aumento del 8,6 % en unidades físicas con respecto a un fin de semana habitual. Pero con respecto a la misma festividad del año anterior, las ventas en unidades físicas disminuyeron en un 8,4 %.

Puede interesarte

En otro detalle, el 42,8 % de los comerciantes relevados aseguró que las expectativas se cumplieron parcialmente; se cumplieron totalmente para el 32,7 %; y no se cumplieron para el 24,5% restante. Y en cuanto a la percepción de afluencia turística en la ciudad, fue buena para el 55,2%, regular para el 22,4%, muy buena para el 16,3% y mala para el 6,1%.

“Hay gente pero no compran”, “Se vio movimiento pero no se reflejó para nada en las ventas” o “La gente vino a descansar y pasear pero no a consumir” fueron algunas de las frases utilizadas por comerciantes del centro comercial Güemes para definir el fin de semana extra largo de la festividad de Pascua.

En este contexto, se informó que el 49% de los comerciantes notaron más gente y más ventas, el 24,5% reportó más gente e iguales ventas, el 12,2% más gente y menos ventas, el 6,1% menos gente y menos ventas y el 8,2% no notó modificaciones.