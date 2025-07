El presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires destacó el rol de las ferias empresariales para “abaratar costos” y enfrentar la caída del consumo. También se refirió al impacto de la inflación y la cotización del dólar.

Durante una ronda de negocios en Mar del Plata, Kahale valoró la articulación entre pymes de distintas provincias y advirtió que la baja de la inflación no refleja la pérdida del poder adquisitivo. “El obrero y el empleado no llegan a fin de mes”, aseguró.

En el marco de una nueva jornada de rondas de negocios organizada por la UCIP, el presidente de FEBA, Camilo Kahale, resaltó la participación de más de 300 empresas de ocho provincias y la realización de más de 2.000 entrevistas comerciales. “Estas conexiones sirven para generar buenos negocios, tal vez no hoy, pero sí en las próximas semanas. La vinculación queda”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

Kahale sostuvo que este tipo de encuentros permite acercar a productores y comerciantes de diferentes regiones y facilitar compras directas que alivian la carga de costos. “Hoy acá hay un montón de ofertas y eso ayuda en un momento tan difícil. No va a levantar las ventas de inmediato, pero permite abaratar costos y eso es clave”, explicó.

Consultado sobre la situación económica, el titular de FEBA fue contundente: “Han enfriado la economía para que el dólar quede en 1.200 pesos. Y cuando me hablan de una inflación del 1,5% o del 2,9%, yo no estoy muy de acuerdo”. Según señaló, los indicadores no reflejan el impacto real en los precios de productos de consumo masivo: “Un suéter que el año pasado costaba 20 mil pesos, hoy vale 80 mil. No sé cómo se mide la inflación, pero está claro que el poder de compra bajó”.

Kahale también alertó sobre el deterioro del ingreso de las familias. “La clase media bajó dos escalones. El obrero, el empleado, no llega a fin de mes. Estamos muy preocupados”, expresó. Y concluyó: “Hay que hacer eventos como este para tratar de ayudar un poco más a los comerciantes de calle y a los industriales pequeños de nuestra querida Argentina”.