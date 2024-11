En Argentina la transmisión se podrá ver en vivo desde las 22 hs. por Canal 9.



El Martín Fierro Latino, que se llevará a cabo en el Hotel JW Marriott de Miami, contará con importantes figuras del espectáculo latino. Además de la entrega de 26 premios en diversas categorías, se rendirá homenaje a Emilio y Gloria Estefan con el Premio a la Excelencia Artística por su aporte a la cultura latina.



🎤 VISIONSHOW estará presente con @franquitorosella cubriendo todo en exclusivo.



Estos son algunos de los nominados argentinos:

• Entretenimiento: Los 8 Escalones (El Trece).

• Noticiero en Televisión: Telenueve al Mediodía (Canal 9).

• Presentador en Televisión: Santiago Del Moro (Telefé).

• Presentadora en Televisión: Amalia “Yuyito” González (Net TV).

• Programa de Radio AM: La Venganza Será Terrible (AM 750).

• Programa de Radio FM: Conexión Aspen (Aspen 102.3) y Majul 1079 (El Observador).

• Programa de Espectáculos: LAM (América) y Implacables (Canal 9).

• Reality Show: Got Talent (Telefé) y MasterChef (Telefé).

• Influencer o Creador de Contenido Digital: Lizardo Ponce.

• Mejor Canal de Streaming: Luzu TV y Olga.

• Documental: Elijo Creer – AFA y El Insomne (ambos de Canal 9).

• Interés General: Médico de Familia, Mañanísima, El Diario de Mariana y Cortá por Lozano (todos de Argentina).

• Cobertura Deportiva: Llave a la Eternidad (TV Pública, DeporTV).

• Magazine en Televisión: Bendita TV (Canal 9), A la Barbarossa (Telefé) y Desayuno Americano (América).

• Cronista o Movilero en Televisión: Carolina Amoroso (El Trece).

• Labor Humorística en Televisión o Plataformas: Ariel Tarico (TN/Radio Rivadavia) y Momi Giardina (Luzu TV).

• Jurados en Televisión: Marcelo Polino (América).

• Miniserie no Guionada: Mi Tierra, Mi Música (Disney+ Bourke).

• Labor Periodística en Televisión: Jonatan Viale (TN).

• Viajes y Lifestyle: Tenés que ir, Hernán Lirio (Canal 9) y Resto del Mundo (El Trece).