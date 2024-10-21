En la entrega de los Martín Fierro de Cine 2024, Guillermo Francella fue el gran ganador de la noche, llevándose el Martín Fierro de Oro por su actuación en la serie

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El Encargado. El evento, celebrado en la Usina del Arte, destacó lo mejor del cine y las series argentinas.



Entre los ganadores más importantes, Puan se llevó varios premios, incluyendo mejor película, mejor dirección para María Alché y Benjamín Naishtat, y mejor actor de comedia para Marcelo Subiotto. Otros premios destacados fueron para Cuando Acecha la Maldad, que ganó en varias categorías técnicas como sonido y dirección de fotografía.



Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria, mientras que Norman Briski fue reconocido con el Martín Fierro a la trayectoria.

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