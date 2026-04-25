La puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se da en un contexto de definiciones judiciales aún abiertas según explicó el abogado especialista en legislación laboral, Humberto Noel, quien detalló el recorrido legal que derivó en la actual aplicación de la norma.

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El especialista señaló, en diálogo con el programa Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en una primera instancia “se dictó una medida cautelar, que es circunstancial y provisoria”, mediante la cual se suspendía la aplicación de la ley por un período limitado hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo. Noel explicó que el Gobierno apeló esa cautelar, aunque “no discute la cuestión de fondo, sino si la ley debe suspenderse o aplicarse mientras tanto”. Esa discusión recayó en la Sala VII, que finalmente adoptó una postura contraria a la del juez de primera instancia.

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En ese sentido, precisó que la Cámara resolvió que “la ley debe aplicarse hasta tanto salga la sentencia definitiva”, lo que implica que la nueva normativa -aprobada por el Congreso- vuelve a regir pese a que su validez constitucional aún no fue definida. “El juez Raúl Ojeda había suspendido su aplicación mediante la cautelar, pero la Cámara dice lo contrario”, remarcó.

A partir de esta decisión, el proceso continúa en paralelo en distintas instancias. Por un lado, “debería aplicarse la nueva Ley de Reforma Laboral y el expediente volver al juzgado del doctor Ojeda”, quien tendrá que dictar una sentencia definitiva. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se expida directamente sobre la cuestión de fondo.

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“En este interín, el Gobierno va directamente a la Corte Suprema de la Nación para que defina si la nueva ley es aplicable o no”, explicó Noel, subrayando que esta doble vía mantiene abierta la incertidumbre jurídica.

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Mientras tanto, la aplicación efectiva de la reforma ya impacta en aspectos centrales de las relaciones laborales. Tal como se desprende del contexto actual, vuelven a regir cambios en indemnizaciones, esquemas de vacaciones y modalidades de jornada laboral, ejes clave del nuevo régimen que habían quedado en suspenso durante la vigencia de la cautelar.

Noel advirtió que, en este escenario, pueden coexistir fallos contradictorios en distintos puntos del país. “Distintos tribunales pueden tener decisiones diferentes sobre la constitucionalidad”, indicó, y agregó que la situación solo se ordenará cuando exista un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal: “Hasta que no haya una sentencia de la Corte en doctrina legal, que sea obligatoria para todos, la cuestión de fondo sigue pendiente”.

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En cuanto a los tiempos, el panorama es incierto. El abogado fue claro al respecto: “No hay un plazo”. Y explicó que, a diferencia de los tribunales inferiores, “la Corte Suprema no tiene tiempos establecidos para resolver”, por lo que la definición final podría demorar sin una fecha precisa.