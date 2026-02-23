El reality contará con transmisión en vivo las 24 horas a través de DGO, que tendrá un canal exclusivo y gratuito para seguir todo lo que pase dentro de la casa. Además, las galas y debates podrán verse en Prime Video luego de su emisión en Telefe. A nivel internacional, también se emitirá por Canal 10 de Uruguay.

En el entorno digital, Streams Telefe ampliará la experiencia con una programación diaria. La Cumbre, con Del Moro, recibirá al eliminado tras cada gala. A las 17.30 irá Todo lo Contrario con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir; a las 19.30 La Jugada con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte; a las 22.15 La Tora y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo; y a la medianoche llegará El After con Diego Poggi. Coty Romero estará al frente de la reacción de La Noche de los Ex y la Liga de Streamers sumará contenido desde distintas plataformas.

La casa se presenta totalmente renovada con dos piletas —una climatizada y una tipo playa—, un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa y cambios estructurales importantes. El estudio también fue ampliado con más de 500 metros cuadrados de pantalla y una tribuna para 650 personas.

El panel estará integrado por Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se suman Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta, además de Tomás Balmaceda como invitado especial. Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex.

Gran Hermano vuelve a encender la pantalla con una temporada que promete estrategia, convivencia intensa y momentos que darán que hablar.



