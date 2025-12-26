El intendente Agustín Neme y el nuevo titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Diego Juárez, se reunieron con representantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata.

Según se indicó, el encuentro permitió abordar temas vinculados a la actividad hotelera y gastronómica, así como otras cuestiones de interés para la ciudad, de cara a lo que será una nueva temporada.

Durante la reunión se acordó avanzar en una agenda de trabajo común y sostenida, orientada a fortalecer el desarrollo de la actividad y promover acciones coordinadas entre el sector privado y el Municipio.

Desde la Asociación se destacó la “excelente” predisposición del intendente y de su equipo, la apertura al diálogo y el compromiso para trabajar de manera articulada en beneficio de Mar del Plata y de toda la cadena turística local.

