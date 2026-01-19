Un cumpleaños de 15 derivó en una escena de extrema violencia durante la madrugada del domingo en la ciudad de Villa Ángela, donde un joven de 24 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en medio de una pelea multitudinaria.

Por el hecho fue detenida una joven de 20 años, señalada como la presunta autora del ataque fatal. La causa es investigada por la Fiscalía N.º 3, a cargo del fiscal Sergio Ríos.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Alvear al 540, donde se desarrollaba la fiesta. Cerca de las 2.45, una violenta pelea —que involucró tanto a invitados como a personas ajenas al evento— desató el caos en el lugar, según relataron testigos.

En ese contexto, Jorge Acevedo (24) resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia por familiares al hospital local. Al arribar al domicilio, efectivos policiales secuestraron un cuchillo y una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, aunque en ese momento aún no se conocía la gravedad de las lesiones.

Desde el centro de salud confirmaron que Acevedo había ingresado con una herida de arma blanca en el pecho y, alrededor de las 3.20, se constató su fallecimiento como consecuencia de esa lesión.

Investigación y detención

Con el correr de las horas, la investigación avanzó para identificar a la responsable del ataque. Por orden judicial, se difundió la imagen y el pedido de captura de la sospechosa, identificada con las iniciales M.C.

Durante la tarde, la joven se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera, acompañada por su abogado. Tras ser notificado, el fiscal Ríos dispuso su detención, la imputación por supuesto homicidio y el secuestro de la ropa que llevaba puesta al momento de entregarse.

La causa continúa en plena etapa de investigación para determinar responsabilidades y reconstruir con precisión cómo se desencadenó la violenta secuencia que terminó con una muerte en una celebración que debía ser una fiesta.

Fuente: TN