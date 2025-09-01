Horror en Tandil: una joven de 18 años fue asesinada a la salida de un boliche
La joven recibió una puñalada en el cuello en plena calle durante la madrugada del domingo. El acusado, de 24 años, fue detenido horas después.
El crimen ocurrió en la intersección de Rodríguez y Uriburu, en Tandil, cuando la víctima volvía de “Sol Disco” junto a un grupo de amigos. Sin previo altercado, Wilson Sánchez la atacó con un cuchillo de cocina y le provocó una herida mortal.
Tras escapar corriendo, el agresor fue identificado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. La Policía lo localizó en una vivienda de calle Alem al 1300 y lo detuvo. El arma homicida fue encontrada en Uriburu al 700.
La investigación quedó en manos de la UFI N°12. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio”, aunque no se descarta que sea recaratulada como femicidio a medida que avancen las pericias. La hipótesis de un robo quedó descartada, reforzando la brutalidad y el carácter irracional del ataque.
La comunidad de Tandil reaccionó con mensajes de dolor y pedidos de justicia en redes sociales. Los restos de Milagros serán velados este lunes en Casa Crespo y sepultados en el Cementerio Municipal a las 16.
Fuente: TN
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión