El crimen ocurrió en la intersección de Rodríguez y Uriburu, en Tandil, cuando la víctima volvía de “Sol Disco” junto a un grupo de amigos. Sin previo altercado, Wilson Sánchez la atacó con un cuchillo de cocina y le provocó una herida mortal.

Ads

Tras escapar corriendo, el agresor fue identificado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. La Policía lo localizó en una vivienda de calle Alem al 1300 y lo detuvo. El arma homicida fue encontrada en Uriburu al 700.

Puede interesarte

La investigación quedó en manos de la UFI N°12. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio”, aunque no se descarta que sea recaratulada como femicidio a medida que avancen las pericias. La hipótesis de un robo quedó descartada, reforzando la brutalidad y el carácter irracional del ataque.

Ads

La comunidad de Tandil reaccionó con mensajes de dolor y pedidos de justicia en redes sociales. Los restos de Milagros serán velados este lunes en Casa Crespo y sepultados en el Cementerio Municipal a las 16.

Fuente: TN

Ads