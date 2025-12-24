Un estremecedor episodio de violencia conmocionó este martes a Portugal, donde un hombre asesinó a puñaladas a un adolescente de 13 años, hijo de su expareja, y luego se quitó la vida tras provocar una explosión de gas en una vivienda de la ciudad de Tomar.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre en una casa ubicada en la zona de Casais y es investigado como un homicidio seguido de suicidio. De acuerdo a fuentes policiales, todo se desencadenó a partir de un nuevo episodio de violencia doméstica, en un grupo familiar que ya registraba denuncias previas.

Según informaron medios locales, el agresor llegó al domicilio armado con un cuchillo e intentó atacar a su expareja. La mujer logró escapar y refugiarse en la vivienda de un vecino, desde donde dio aviso a la Guardia Nacional Republicana. El adolescente quedó dentro de la casa junto al atacante.

En ese contexto, el hombre asesinó al menor a puñaladas y, cuando la policía llegó al lugar, provocó una explosión de gas. El estallido dejó herida a la madre del chico y a un agente de seguridad. El agresor fue hallado sin vida en el interior de la vivienda.

La investigación quedó a cargo de la Polícia Judiciária, que confirmó que tanto el adolescente como el atacante murieron por heridas de arma blanca. Las autoridades señalaron además que el sospechoso había cumplido siete años de prisión por un homicidio anterior y que existían antecedentes de violencia familiar registrados en 2022 y 2023. El caso continúa bajo investigación para reconstruir la secuencia completa del ataque.

Fuente: TN