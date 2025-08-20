El descubrimiento fue reportado por automovilistas y confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, que inició una investigación para identificar a las víctimas y dar con los responsables.

Ads

Las cabezas, que pertenecen a seis hombres, estaban acompañadas por un mensaje intimidante firmado por un grupo criminal conocido como La Barredora. Según trascendió, la organización estaría vinculada a disputas entre bandas dedicadas al robo de gas, una actividad ilegal en crecimiento en la región.

La violencia de este hecho sacudió a la zona, ya que tanto Puebla como Tlaxcala no suelen registrar escenas de este nivel de brutalidad, más frecuentes en estados del norte y del Pacífico donde operan los grandes cárteles. En los últimos meses, sin embargo, ya se habían reportado cadáveres en la frontera entre ambos estados.

Ads

Puede interesarte

El antecedente más reciente de violencia masiva ocurrió el 30 de junio en Sinaloa, cuando se hallaron 20 cuerpos, cinco de ellos decapitados, en una carretera. Otro episodio similar se había registrado en marzo de 2022 en Guerrero, con seis cabezas abandonadas en un auto en plena avenida principal.

Por estas horas, peritos forenses trabajan en el lugar para identificar a las víctimas y confirmar la autoría del crimen. Mientras tanto, la población local permanece en alerta, temiendo una escalada de violencia en una región que hasta ahora se mantenía al margen de los horrores narcos.

Ads

La fiscalía adelantó que reforzará la presencia de seguridad en la zona y coordinará tareas con fuerzas federales para contener la situación y evitar nuevos ataques.

Fuente: TN