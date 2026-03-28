La tumba de la modelo y empresaria Pamela Genini, de 29 años, fue profanada en un cementerio de Milán y su cabeza robada, en un hecho descubierto por empleados del lugar, que alertaron a la policía tras detectar anomalías en el féretro.

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El hallazgo se produjo cuando trabajadores intentaban trasladar el ataúd al sitio de descanso definitivo y advirtieron que no cerraba correctamente y presentaba tornillos sueltos. Al abrirlo, constataron que el cuerpo había sido decapitado.

Peritos forenses detectaron la presencia de silicona fresca en el sellado del féretro, lo que indicaría que la manipulación del cuerpo fue reciente. La investigación apunta a una profanación planificada y no descartan la participación de entre tres y cuatro personas, aunque el móvil aún no fue determinado.

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El caso fue caratulado como “profanación de cadáver” y “robo de restos humanos”, delitos que en Italia contemplan penas de hasta siete años de prisión.

Genini había sido asesinada en octubre de 2025 en el balcón de su departamento en Milán. Según la investigación, su ex novio, el empresario Gianluca Soncin, de 52 años, la atacó con más de 24 puñaladas tras un período de acoso. El agresor ingresó al domicilio con un juego de llaves que conservaba y, tras el crimen, intentó quitarse la vida, aunque sobrevivió y permanece detenido.

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Antes del ataque, la víctima había manifestado su temor a una amiga mediante un mensaje: “Tengo miedo. Este tipo está completamente loco… No sé qué hacer”. Además de su carrera como modelo, Genini era emprendedora y fundadora de una marca de trajes de baño, con presencia en el ámbito televisivo italiano.

Fuente: con información de TN